Сльози радості та сила молитви: на Тернопільщину повернулися Петро Гордій та Іван Герасимчук

Попри скорботні дні, оголошені у Байковецькій громаді через загибель Героя Романа Вегери, надія і світло все ж прориваються крізь біль. Радісні новини сколихнули громаду — відразу двоє земляків повернулися з російського полону.

Першим став мешканець села Байківці Петро Гордій, який провів у неволі вісім місяців. Його звільнення стало можливим завдяки найбільшому обміну військовополоненими «1000 на 1000» між Україною та агресором. Петро витримав жахіття полону, зберігши силу духу та віру.

«Дякуємо воїну за стійкість. Дякуємо Богові за порятунок. Кланяємося Петрові за мужність і любов до рідної землі», — зазначають у Байковецькій сільській раді.

Ще одним сонячним променем стало визволення з полону мешканця села Чернелів-Руський Івана Герасимчука. І сталося це в день народження його матері — пані Зіновії.

Повертаючись додому, воїн зворушливо привітав маму з ювілеєм просто в автобусі. Але найбільше вражають його слова вдячності матері за молитви, які, за його словами, і стали тим незримим щитом, що врятував йому життя.

«Маємо ще одне підтвердження, що молитва — це неймовірна сила!», — наголошують у громаді.

Байковецька громада щиро вітає пані Зіновію з днем народження. Без сумнівів, можливість обійняти сина після всього пережитого — найбільший дарунок у її житті.