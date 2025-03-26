Кошти на пам’ятник Михайлу Микусю: волонтери пропонують повернення донатів

Конфлікт навколо пам’ятника воїну ЗСУ Михайлу Микусю

У мережі Facebook Володимир Петришин опублікував допис щодо складної ситуації, яка склалася навколо встановлення надгробного пам’ятника загиблому воїну ЗСУ Михайлу Микусю (Nебо).

За словами Петришина, тітка покійного Стефа Чуйко не надала проєкт пам’ятника до 24 березня, хоча раніше брала на себе відповідальність за його встановлення. У зв’язку з цим, ініціативна група, яка організувала поховання та збір коштів на пам’ятник, прийняла рішення встановити альтернативний меморіал у Тернополі, де жив і творив Михайло.

Передісторія конфлікту

26 січня 2025 року Володимир Петришин отримав повідомлення про смерть Михайла Микуся. Оскільки воїн був сиротою, його контактні дані були вказані у військовій частині. Спочатку було ухвалене рішення про поховання у Тернополі, але після дзвінка тітки Стефи Чуйко з Італії місце поховання було змінене на село Магдалівка.

Анна Бирич, однокласниця покійного, організувала збір коштів на пам’ятник, що спочатку отримало підтримку з боку родичів. Також Скалатська ОТГ пообіцяла надати 40 000 грн на встановлення надгробку. Однак через певний час тітка змінила свою позицію, почала вимагати документи покійного та заявила, що хоче самостійно встановити пам’ятник.

Конфлікт навколо пам’ятника

Після отримання документів на спадщину тітка змінила свою заяву до міськради та намагалася перереєструвати фінансування на себе. Крім того, вона вимагала повернення зібраних коштів. Володимир Петришин і Анна Бирич заявляють, що ця поведінка суперечить початковим домовленостям.

Рішення ініціативної групи

Через відсутність узгодженого проєкту пам’ятника з боку тітки, а також її дії, ініціативна група прийняла рішення встановити меморіал у Тернополі – на фасаді будинку, де жив Михайло. Всі охочі, хто донатив на пам’ятник, можуть подати заяву на повернення коштів у період з 25 березня до 17 квітня 2025 року.

Ця ситуація підкреслює складнощі у вшануванні пам’яті загиблих воїнів та проблеми, які можуть виникати через сімейні конфлікти. Проте друзі та ініціативна група наполягають на тому, що пам’ять про Михайла Микуся буде збережена гідно.