Хвилина мовчання на честь Василя ДОБРОТВОРА

Василь ДОБРОТВОР, якого побратими знали за позивним “Добро”, прожив лише 30 років. Він був не просто оператором протитанкових керованих ракет 24-ої бригади – він був людиною, чиє серце вміщало безмежну турботу про інших.

Народжений у Тернополі, з перших днів повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України. Його шлях воїна пролягав через найгарячіші точки Донеччини, Луганщини та Херсонщини.

Побратими згадують, як під мінометним обстрілом він рятував поранених на Бахмутському напрямку, як після ракетного удару в Часовому Ярі допомагав шукати загиблих. Василь справді виправдовував свій позивний – завжди підтримував, допомагав, турбувався про потреби своїх хлопців.

9 січня 2024 року біля Залізного на Донеччині його життя обірвав ворожий дрон-камікадзе. Він не встиг побачити свою донечку, про яку так мріяв.

Посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин Тернополя”. У глибокій скорботі залишились дружина Софія з дітьми та сестри.