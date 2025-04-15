Волонтери, ректори, медики ЗСУ: хто з Тернопільщини може отримати Орден Пантелеймона

Тернопільська регіональна рада ордена Святого Пантелеймона визначила цьогорічних номінантів, які представлятимуть область у Національному конкурсі «Відзнака за професіоналізм і милосердя».

Конкурсний добір проводився у семи номінаціях. Серед претендентів – знані лікарі, медики на передовій, волонтери та установи охорони здоровʼя:

🔹 «Найкращий лікар – еталон професії» – Алла Пастернак, завідувачка терапевтичного відділення №1 Тернопільської міської клінічної лікарні №2, лікарка-пульмонологиня вищої категорії.

🔹 «Серце медицини» – Віталій Гакало, фельдшер КНП «ЦЕМД таМК» на Тернопільській підстанції №3, волонтер Першого добровільного медичного шпиталю імені Миколи Пирогова.

🔹 «Новатор року» – Роман Куць, лікар-стоматолог, співзасновник «Українського реєстру донорів кісткового мозку».

🔹 «Взірець служіння суспільству» – Михайло Корда, ректор ТНМУ імені Івана Горбачевського, професор, член-кореспондент НАМН України.

🔹 «Фортеця здоровʼя» – КНП «Заліщицька центральна міська лікарня».

🔹 «Опора на лінії життя» – Олег Зарудний, начальник евакуаційного відділення медичної роти 63 окремої механізованої бригади, капітан медичної служби.

🔹 «Герой медичного фронту» – Анатолій Вʼюн, фельдшер з медицини невідкладних станів, бойовий медик ЗСУ, головний сержант.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів конкурсу відбудеться в Києві 27 липня — у день Святого великомученика й цілителя Пантелеймона та День медичного працівника.