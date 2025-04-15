20 «переказів вдячності»: митника і брокера з Тернополя спіймали на корупції

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо державного інспектора митниці та митного брокера. Їх підозрюють у систематичному отриманні й наданні неправомірної вигоди під час митного оформлення товарів.

За даними слідства, упродовж червня 2022 – січня 2023 року митник систематично отримував гроші від брокера за «лояльність» при оформленні вантажів, що ввозилися в Україну. Зокрема, йдеться про уникнення штучних затримок та додаткових форм контролю при розмитненні.

Митний брокер, який представляв інтереси клієнтів-суб’єктів господарювання, у 20 задокументованих випадках перераховував службовцю кошти на банківську картку. Загальна сума неправомірної вигоди — 230 тисяч гривень.

Обвинувачення митника кваліфіковано за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням, вчинене повторно. Брокеру інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України — надання неправомірної вигоди службовій особі, також вчинене повторно.

Розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР у Львові за оперативного супроводу співробітників СБУ в Тернопільській області.

Наразі справу передано до суду.