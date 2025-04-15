21:05 | 15.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі відновлюють сезонний маршрут №33 до дач “Ветеран”

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Від 15 квітня у Тернополі відновлюється рух сезонного автобусного маршруту №33 «Видавництво «Збруч» – дачі «Ветеран».

Автобус курсуватиме за таким графіком:

  • – від видавництва «Збруч»: 8:00, 9:00, 16:00, 17:00;
  • – від дачних ділянок «Ветеран»: 8:30, 9:30, 16:30, 17:30.

Після 1 травня у разі збільшення пасажиропотоку кількість рейсів на маршруті буде збільшено.

Додамо, що виконання рейсів до дачних ділянок «Галичанка» та ін. (так звані «другі дачі»), що на Львівському шосе, розпочнеться з 24 квітня, про що буде проінформовано додатково.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *