На Тернопільщині розшук закінчився трагедією: зниклого молодого хлопця знайшли мертвим

Поліцейські Зборівщини розшукували молодого чоловіка, якого з 5 квітня ніхто не бачив і не чув. Повідомлення про зникнення надійшло 11 квітня від мешканки села Озерна – жінка занепокоїлася, що її 23-річний знайомий довго не виходить на зв’язок.

Правоохоронці одразу розпочали пошуки: опитували сусідів, перевіряли закинуті будівлі. На жаль, зусилля не дали позитивного результату — зниклого виявили мертвим. Його тіло знайшли у підвалі недобудованого гаража в одному із сіл Озернянської громади. Підвал був заповнений водою, а глибина становила близько двох метрів.

Слідів насильницької смерті судово-медичний експерт не виявив. Попередньо встановлено, що чоловік міг випадково провалитися в темноті. Причиною смерті стало утоплення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Триває слідство, аби остаточно з’ясувати обставини трагедії.