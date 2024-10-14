Хвилина мовчання на честь Віктора ЯЦУНИКА

Віктор ЯЦУНИК, 44-річний захисник України з позивним “Британець”. Народився Віктор 11 квітня 1978 року в селі Верняки на Тернопільщині. Проживши 25 років у Великій Британії, він не забув про рідну землю і з 2014 року активно допомагав українським воїнам.



Коли почалося повномасштабне вторгнення — залишив родину, успішну кар’єру та став на захист України.



Віктор став справжнім героєм, командуючи підрозділом з евакуації поранених та тренуючи українських солдатів. 17 вересня 2022 року, рятуючи поранених побратимів поблизу щойно звільненого Ізюма, Віктор трагічно загинув.



За свій подвиг Віктор ЯЦУНИК нагороджений медалями “За хоробрість у бою”, “За військову службу Україні” та посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Віктор залишив дружину і двох дітей.



Згідно з його заповітом, частину праху поховано у Лондоні, частину – в рідному селі Верняки та у братській могилі.

За інф. Тернопільської міської ради