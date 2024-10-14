На Тернопільщині водій в’їхав в огорожу. Є загиблі

13 жовтня о 18:13 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Лозова Тернопільського району, йдеться у повідомленні Головного Управління ДСНС УКраїни в Тернопільській області.

Бійці ДСНС оперативно прибули на місце події. Як зʼясувалося, водій не впорався з керуванням та допустив зʼїзд транспортного засобу в огорожу.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого та передали медикам.

Внаслідок ДТП 1 особа загинула та 2 травмовано.