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На Тернопільщині водій в’їхав в огорожу. Є загиблі

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13 жовтня о 18:13 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Лозова Тернопільського району, йдеться у повідомленні Головного Управління ДСНС УКраїни в Тернопільській області.

Бійці ДСНС оперативно прибули на місце події. Як зʼясувалося, водій не впорався з керуванням та допустив зʼїзд транспортного засобу в огорожу.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого та передали медикам.
Внаслідок ДТП 1 особа загинула та 2 травмовано.

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