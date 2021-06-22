Депутат тернопільської обласної ради від ЄС може сісти на три роки

На Тернопільщині депутату облради від ЄС повідомлено про підозру за погрозу журналісту. Підозрюваному може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України

Працівники сектору захисту інтересів суспільства і держави та слідчі поліції Тернопільщини встановили, що у квітні цього року до редактора однієї з газет зателефонував депутат Тернопільської обласної ради. У ході розмови депутат погрожував журналісту фізичною розправою у зв’язку зі здійснення ним професійної діяльності.

У ході досудового розслідування було призначено ряд криміналістичних експертиз, за результатами яких було підтверджено причетність депутата до вказаного кримінального правопорушення.

Сьогодні, 18 червня, Тернопільською окружною прокуратурою депутату оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо журналіста у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.