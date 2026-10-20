Майже півтора року вважався зниклим безвісти: на війні загинув Василь Левенець із Тернопільщини

Підтвердилася загибель військовослужбовця Василя Левенця із села Буданів Тернопільської області. Майже півтора року воїн вважався зниклим безвісти. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи.

Про це повідомили у громаді.

Василь Левенець народився 6 серпня 1995 року. Служив стрільцем-санітаром стрілецького відділення.

Від 30 травня 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи стало відомо, що саме цього дня він загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Богатир Волноваського району Донецької області.

У загиблого захисника залишилися цивільна дружина, донька, син, сестри та інші рідні.

«Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати», — йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Василя Левенця. Вічна пам’ять і шана захисникові України.