У Чорткові повністю перекриють вулицю Рубчакової: як об’їхати

У Чорткові з 21 жовтня повністю перекриють для автотранспорту вулицю Катерини Рубчакової. Там одночасно ремонтуватимуть газопровід і замінюватимуть старі водопровідні труби.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Реконструкцію ділянки газопроводу низького тиску проводитиме Тернопільська філія «Газорозподільних мереж України». Паралельно КП «Чортків водоканал» замінить старі водопровідні труби.

У міськраді пояснюють, що роботи вирішили виконувати комплексно, щоб не довелося повторно розкопувати дорогу.

Обмеження руху вплинуть і на доїзд до дитячого садка №1. Батьків просять заздалегідь планувати маршрут, адже проїхати до закладу вулицею Рубчакової не вдасться.

Об’їхати перекриту ділянку можна вулицями Надрічною та Чортківською.