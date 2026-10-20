ДСНС показало, як ліквідовували наслідки нічної атаки на Тернопільщину

У ніч на 20 жовтня російські безпілотники атакували Тернопільщину. Унаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будівлі у Кременецькому й Чортківському районах. На місцях виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

На Кременеччині пожежі виникли на об’єктах енергетичної інфраструктури та в господарській будівлі. У Чортківському районі пошкоджено житловий будинок і господарську споруду.

До ліквідації наслідків атаки залучали пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських і представників інших служб.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.