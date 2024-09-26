На війні загинув молодий захисник Віталій Кухарук з Тернопільщини

25 вересня 2024 року загинув КУХАРУК Віталій Ігорович (18.09.1996 р.н.) із с. Піщатинці. Повідомляють у Борсуківській громаді.

Молодший сержант, командир стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А**** загинув 25.09.2024 року при виконанні бойового завдання за призначенням під час воєнних дій на території України в районі н. п. Полтавка Полтавської сільської громади Гуляйпільського району Запорізької області.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі.

Царство Небесне та вічна пам’ять!