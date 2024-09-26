Понад 27,8 млн грн екологічного податку сплатили до бюджету підприємства Тернопільщини

Суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, протягом восьми місяців цього року перерахували до зведеного бюджету 27 млн 807,7 тис. грн екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на понад 5,2 млн гривень.

Нагадаємо, що екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.