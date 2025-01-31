На війні загинув Олександр Катинський з Тернопільщини
Знову гіркий біль втрати у нашій Заводській громаді, повідомляють у селищній раді.
В наслідок артилерійського обстрілу загинув наш Захисник, уродженець селища Заводське КАТИНСЬКИЙ Олександр Богданович 02.02.1995 року народження.
З перших днів війни КАТИНСЬКИЙ Олександр не вагаючись пішов захищати нашу Батьківщину.
Останній свій бій Олександр прийняв 31 січня в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області.
Неможливо підібрати слів, щоб висловити співчуття рідним і близьким нашого Воїна, його дружині, батькам та сестрі. У глибокій скорботі схиляємо голови перед пам’яттю загиблого Героя.