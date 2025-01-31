Відновлення аварійного мосту в Теребовлі: основні роботи завершено

Міст у Теребовлі на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече відновили після багаторічної аварійності і відкрили для проїзду у грудні минулого року. Зараз тривають підмостові роботи, які не впливають на міцність конструкції, однак потрібні, щоб запобігти в майбутньому пошкодженню та руйнуванню основних елементів мосту та підходів до нього.

🔸Виконуємо роботи з антикорозійного захисту підмостових залізобетонних поверхонь. На підходах до мосту встановили нові дорожні знаки. На тротуарах завершуються роботи з встановлення бруківки.

🔸Також дорожники завершили встановлення 4 світлофорів з LED-підсвіткою на підходах до мосту. Це перші в області світлофори такого типу. Світлодіодні елементи мають нечутливий до сонячного світла сигнал, тож водії зможуть добре бачити їх здалеку за будь-якої погоди. Крім того, вони споживають мало енергії.

📍 Нагадуємо, міст був побудований 90 років тому і перебував в аварійному і руйнівному стані. Будівельники його повністю демонтували і звели з нуля нову конструкцію. На державних дорогах Тернопільської області – це перше велике будівництво з 2008 року.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області