«Це був рік швидких і сміливих рішень»: голова Тернопільської ОДА Володимир ТРУШ прозвітував про свою роботу в області»

Про боротьбу з коронавірусом, ремонт доріг, оновлення шкіл і садочків та економічний розвиток краю Володимир Труш розповів під час зустрічі з медійниками із різних куточків України. Посадовець підсумував рік свого перебування на посаді очільника Тернопільщини. А також поділився планами на майбутнє та перспективами реалізації важливих для області проєктів.

Звітував Володимир Труш на території Вишневецького палацу. Зізнається, обрав це місце не просто так. Дорога, яка веде до цієї історичної пам’ятки була в жахливому стані. Зараз вона оновлення і комфортна для проїзду – з розміткою, побудованими тротуарами, освітленням. Також по дорозі можна побачити позитивні зміни у Вишнівецькій громаді та побачити історичну пам’ятку, якою пишається область і яку планують оновити в рамках проекту «Велика реставрація»

Володимир Труш очолив Тернопільщину 19 березня. Це був непростий час для України і, зокрема, нашої області. Адже саме зареєстрували перші випадки захворювання на коронавірус та була зафіксована перша смерть від цієї недуги. Тож новопризначеному посадовцю у перші дні довелося не лише формувати свою команду і входити у курс справ, а негайно вирішувати проблеми, пов’язані із спалахом пандемії коронавірусу, готувати медзаклади, здати про закупівлю засобів захисту та забезпечення киснем. Володимир Труш зізнається, цей рік був сповнений викликів і випробувань. «Рік – швидких та сміливих рішень. Я точно знаю, що ми прожили його з честю та гідністю. Я можу спокійно дивитися людям в очі. І сказати, що ми відпрацювали його на всі 100%», – зазначив посадовець.

Під час річного звіту Володимир Труш не лише розповідав про напрацювання своєї команди в різних галузях, а й відповідав на питання журналістів, молодіжних лідерів, спортсменів, представників культурної сфери.

Найсучасніший в Західній Україні лабораторний центр і найнижча смертність серед хворих на COVID-19

Найпершим у звіті очільник області порушив тему боротьби з пандемією коронавірусу. Зазначає, за рік зробили максимум, аби якнайшвидше діагностувати та якісно лікувати цю недугу.

Ми підсилили роботу лабораторного центру, який на сьогодні є найпотужнішим в Західному регіоні, – каже Володимир Труш. – Закупили обладнання, підготували приміщення нового корпусу. Це зробили в надзвичайно короткі терміни. Завдяки цьому установа може проводити понад 2 тисячі досліджень у добу. Людям не доводиться чекати по 5-7 днів, а вже наступного для отримують результат – хворі вони чи ні. В області підготовлено 1951 ліжок для надання допомоги хворим на COVID-19. 90% ліжкового фонду підведено для кисню. Це один з кращих показників в країні. Маємо ще 200 ліжок в запасі, які можемо розгорнути за потреби. Нові відділення відкрили у обласному фтизіапульмонологічному центрі, де сьогодні надають допомогу найважчим пацієнтам. Новий корпус для пацієнтів з COVID-19 на 105 ліжок запрацював в університетській лікарні. За кошти спонсорів було проведено ремонтні роботи, за бюджеті –закуплено усе необхідне обладнання.

Головний санітарний лікар області Оксана Чайчук зазначає, такої значної підтримки, як цьогоріч, медична галузь ще не мала. Адже лише лабораторний центр отримав обладнання на 42 мільйони гривень. Також буквально за місяць вдалося відремонтувати і запустити новий корпус вірусологічної лабораторії, який збудували ще 11 років тому.

Володимир Труш – людина дії, він не любить зволікати, – каже Оксана Чайчук. – Навпаки, швидко вчиться і приймає важливі рішення. Йому вдалося залучити рекордні суми коштів для галузі охорони здоров’я області.

Зокрема на Тернопільщині триває модернізація шести приймальних відділень – трьох у Тернополі, по одному у Кременці, Чорткові та Бережанах. Усі відділення будуть адаптовані до найновіших стандартів надання допомоги.

У лютому в області розпочалася вакцинація проти COVID-19. Тернопільщина у трійці літерів за кількістю вакцинованих. Ми отримали вакцину для 8 тис. осіб, п’ять з яких уже отримали першу доз препарату.

За рік оновили 162 кілометри доріг

2020 став роком ремонту доріг. В області відремонтували навіть ті ділянки, які потребували ремонту 20 або й 30 років.

«Впродовж року в області капітально відремонтовано 162 км доріг державного значення. Це рекордний показник за останні десять років. Найбільша дорога у нас «М-19», яка перетинає область з півночі на південь. Роботи тривали на декількох ділянках. Думаю, усі присутні вже бачили результат. Це кардинально інша дорожня артерія краю», – констатував Володимир Труш.

Два інших об’єкти – траса «Тернопіль- Броди» та дорога «Р-43» у Ланівцях. Окрім дорожнього полотна, відремонтовано 5 км тротуарів, зроблено нову розмітку, встановлено 126 ліхтарів. Тепер жителі області зможуть швидко та безпечно дістатись з Лановеччини до Хмельниччини та Києва.



Створили 500 нових місць для дошкільнят і оновили чотири школи

Володимир Труш наголосив оновлення закладів освіти – приоритетний напрямок як у державі, так і для його команди.

У рамках програми Велике будівництво ми відкрили новий садок на 120 місць у селі Біла, – каже очільник області. – Добудували садочок у селі Слобідка (колишній Козівський район) на 25 місць, ясла-садок «Сонечко» (Теребовлянський район), ясла-садок «Казка» (Монастириського району). Один об’єкт став перехідним. Це навчально-вихований комплекс у Підгородньому, але цей проект розрахований і на 2021 рік, тому що там відбувається зведення закладу «з нуля» і реалізувати проект за рік дуже складно.

З січня 2021 року змінилися підходи до організації харчування у школах. Перед цим була тривала підготовка. Ми оновили обладнання харчоблоків шкіл на суму 13 млн. грн. Для забезпечення підвозу дітей у навчальні заклади передали 12 шкільних автобусів. На капітальні ремонти у школах і дитсадках витратили 70 млн. грн. Крім того, у рамках президентської програми «Велике будівництво» в області капітально відремонтували школу у Новому Селі (Підволочиського району), Хоросткові (Гусятинського району), Трибухівці (Бучацького району), Лозовій (Баковецької громади).

Виділили фінансування і на оновлення устаткування класів. Зокрема на кабінети природничих наук виділили 17 млн. грн. у рамках програми «Нова українська школа» провели роботи на суму 51 млн. грн.

Бюджет виконали на 99%

Володимир Труш розповів, попри пандемію та усі наслідки, які вона спричинила в області впродовж року створено 8 тисяч нових робочих місць. На 700 осіб збільшилась кількість зареєстрованих підприємців. Запрацював асфальтобетонний завод компанії ТОВ «Техно-Буд-Центр», де працює 600 людей, відкрили цех з виробництва гранульованого вапняку ПрАТ «Тернопільський кар’єр», відновлено роботу ТОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік», який дав 150 робочих місць.

За підсумками перших чотирьох місяців 2020 року, прогнозувалося велике недовиконання бюджету, – зазначив посадовець. – Однак після травня ситуація значно покращилася. Місцеві бюджети виконали показники на 98,2%, а обласний бюджет – на 99,3%.

Тернопільщина активно долучилася до програми «5-7-9». З початку дії програми в області видано 299 кредитів на суму понад 860 млн грн. У непростий рік пандемії зуміли знайти кошти і на спортивні об’єкти. Зокрема оновили стадіон у Микулинціх, встановили сучасні спортивні майданчики у Тернополі і Чорткові, спортивне ядро у Кременці.

Володимир Труш подякував своїй команді за якісну роботу і зазначив, що це лише початок позитивних змін на Тернопільщині.

У цьому році ми маємо ще амбітні плани та цілі. Але жоден проект не вдалося б реалізувати без команди, – зазначив Володимир Труш. – Без людей, яких ви сьогодні тут бачите, і людей, які зараз на своїх місцях працюють над втіленням нових проектів. Участь кожного з них дуже важлива. Бо лише системна та синхронна робота дає результат. Дякую кожному, хто долучався.