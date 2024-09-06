На війні загинув Євгеній Іванов з Тернопільщини

Скала-Подільська територіальна громада схилила свої голови у скорботі…

03 вересня 2024 року біля н.п. Новогродівка Покровського району Донецької області гідно виконуючи свій обов’язок, беручи участь в оборонні держави та стримуванні збройної агресії загинув солдат ІВАНОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1983 року народження житель смт Скали-Подільської.

Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай пам’ять про Євгенія назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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