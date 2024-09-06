У Тернополі судитимуть кримінального авторитета

Пам’ятаєте резонансне затримання оперативниками управління стратегічних розслідувань у квітні цього року злочинної групи, яка займалася вимаганням неіснуючого боргу у розмірі 8 тисяч доларів у жителя Тернополя. Тоді зловмисники погрожували потерпілому розправою, постійно залякували його. Так от, історія має продовження, каже начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

У ході досудового розслідування слідчі поліції зібрали достатньо доказів, що свідчать про те, що підозрювані вчинили вимагання у складі організованої злочинної групи. 5 вересня поліцейські оголосили підозру трьом фігурантам за ст. 27 ч. 4. 189 Кримінального кодексу України.



Організатор ОЗГ – кримінальний авторитет, який мав статус «наглядача» за Тернопільською областю. Також поліцейські підозрюють його у поширенні злочинного впливу на території Тернопільщини (ст. 255-1 Кримінального кодексу України). До вимагання він залучив двох раніше судимих осіб зі свого найближчого оточення, чітко розподіливши між ними ролі.

Наразі усі підозрювані перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.