На Тернопільщині потрібні кухарі

Роботодавці Тернопільщини мають майже 90 актуальних вакансій кухарів, шеф-кухарів, помічників кухарів. Такі фахівці потрібні у закладах громадського харчування, лікарнях, закладах освіти та ін. Зарплата – до 23 тис. грн.

За 8 місяців 2024 року у службу зайнятості області роботодавці подали майже 400 вакансій для кухарів.

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації , за спрямуванням служби зайнятості професію кухаря 3-4 розрядів можна здобути за 2-5,5 міс у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі, Рівненському та Одеському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Можна скористатися Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програм ами.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професією кухар 3-4 розрядів за індивідуальною формою.

Особи, які мають відповідні знання, уміння та навички можуть за 2 дні (1-й – теорія, 2-й – практика) підтвердити професійну кваліфікацію за результатами неформального навчання за професією «кухар» (3-6 розрядів) в Одеському та Рівненському ЦПТО ДСЗ, Київському ВПУ № 33. За результатами іспитів видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації. Фінансування підтвердження кваліфікації здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця.