На війні загинув захисник Микола Дурко з Тернопільщини

На війні загинув військовослужбовець Збройних сил України Микола Дурко, житель села Розтоки Лопушненської територіальної громади на Тернопільщині. Життя захисника обірвалося 27 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання на Курщині.

Про загибель військового повідомив Лопушненський сільський голова Олександр Стецюк.

Микола Дурко загинув на передньому краї оборони поблизу населеного пункту Отруба Глушковського району Курської області Російської Федерації. Військовослужбовець виконував бойові завдання на Сумському напрямку.

У громаді висловили співчуття братові та рідним полеглого захисника.

Вічна пам’ять і слава захиснику України.