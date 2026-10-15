На Тернопільщині оштрафували чотирьох людей за спалювання сухої рослинності

На Тернопільщині чотирьох людей притягнули до адміністративної відповідальності за спалювання сухої рослинності та її залишків. Порушення виявили на територіях Збаразької, Мельнице-Подільської та Теребовлянської громад.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

За інформацією інспекції, порушників виявили під час рейдових заходів, спрямованих на запобігання незаконному випалюванню рослинності.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачені штрафи:

для громадян — від 3060 до 6120 гривень;

для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.

За аналогічні порушення на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду передбачені підвищені штрафи.

В екоінспекції наголошують, що спалювання сухої трави, листя та гілля шкодить довкіллю й здоров’ю людей, а також може спричинити неконтрольовані пожежі. Під час горіння в повітря потрапляють шкідливі речовини, а вогонь знищує комах, дрібних тварин і корисні мікроорганізми в ґрунті.

Як альтернативу інспектори рекомендують компостувати опале листя, скошену траву та інші рослинні залишки або передавати їх для належного поводження.