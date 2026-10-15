Понад 34 роки допомагав людям: на Тернопільщині помер лікар Ігор Дмитрів
На Монастирищині помер лікар-анестезіолог Ігор Дмитрів. Понад 34 роки свого життя він присвятив наданню медичної допомоги жителям громади.
Про це повідомили у КНП «Монастириська міська лікарня».
Колеги згадують Ігоря Дмитріва як світлу, добру, мудру й талановиту людину, яка була прикладом для інших.
Медична спільнота Монастирищини висловила співчуття рідним і близьким лікаря.
«Збережемо у нашій пам’яті лише світлі спогади про нього та будемо пам’ятати завжди», — йдеться у повідомленні лікарні.
Вічна і світла пам’ять.