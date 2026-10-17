На війні загинув захисник Роман Максимюк з Тернопільщини

На війні загинув Роман Максимюк – колишній головний тренер футбольного клубу «Тернопіль», відомий український футболіст, гравець національної збірної України та київського «Динамо». Роман Максимюк був частиною футбольної історії Тернополя, повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал. Свою спортивну кар’єру присвятив українському футболу.

Коли Україна потребувала захисту, Роман Максимюк добровільно долучився до війська. З січня 2025 року, після бойового завдання на Покровському напрямку, він вважався зниклим безвісти. Понад рік рідні чекали на звістку й сподівалися на диво.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Романа, його друзям, колегам та всій футбольній спільноті. Світла і вічна пам’ять Захиснику України.