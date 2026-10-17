Під час виконання бойового завдання загинув захисник Артур Дубовський з Тернопільщини

4 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій загинув житель селища Великі Бірки — ДУБОВСЬКИЙ Артур Леонідович, 21 серпня 1990 року народження, оператор безпілотних літальних апаратів відділення безпілотних авіаційних комплексів військової частини А4667. Повідомляє Великобірківська селищна рада.

З 14 жовтня 2026 року Артур вважався зниклим безвісти під час бойових дій проти збройних формувань російської федерації поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

15 жовтня в результаті пошукових заходів його тіло було виявлено та евакуйовано.

Великобірківська громада схиляє голови у скорботі. Це непоправна втрата для рідних, близьких і всієї громади.

Світла і вічна пам’ять Захиснику України.