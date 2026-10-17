На Тернопільщині росіяни повторно атакували енергооб’єкт: частина Кременецького району без світла
На Тернопільщині внаслідок повторної російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури знову знеструмлено частину споживачів Кременецького району.
Про це повідомили в АТ «Тернопільобленерго».
Енергетики працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням електропостачання. Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Інших подробиць щодо наслідків повторної атаки наразі не повідомляють.