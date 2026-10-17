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Війна 

На Тернопільщині росіяни повторно атакували енергооб’єкт: частина Кременецького району без світла

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На Тернопільщині внаслідок повторної російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури знову знеструмлено частину споживачів Кременецького району.

Про це повідомили в АТ «Тернопільобленерго».

Енергетики працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням електропостачання. Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Інших подробиць щодо наслідків повторної атаки наразі не повідомляють.

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