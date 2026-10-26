Під час виконання бойового завдання загинув захисник Богдан Чорний з Тернопільщини
Хоростківська міська рада повідомляє про загибель нашого Героя, земляка, жителя м.Хоростків- Чорного Богдана Володимировича, 30 вересня 1969 року народження.
Богдан Володимирович проходив військову службу за мобілізацією у військовій частині А4674, служив водієм-електриком командно-штабних машин взводу управління розвідувальної роти.
12 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоті Пруди Краматорського району Донецької області внаслідок ворожого ураження FPV-дронами воїн отримав поранення. Попри зусилля медиків, 21 жовтня 2026 року його життя обірвалося в лікарні міста Дніпра.
Богдан віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Він до останнього залишався вірним військовій присязі й обов’язку перед Батьківщиною.
Вічна пам’ять і шана Герою!