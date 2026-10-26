Під час виконання бойового завдання загинув захисник Богдан Чорний з Тернопільщини

12 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоті Пруди Краматорського району Донецької області внаслідок ворожого ураження FPV-дронами воїн отримав поранення. Попри зусилля медиків, 21 жовтня 2026 року його життя обірвалося в лікарні міста Дніпра.