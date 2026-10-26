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На Тернопільщині молодик без прав збив пішохода: чоловік у важкому стані

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 жовтня в с. Стінка Золотопотіцької громади.  

За попередніми даними, 17-річний односельчанин потерпілого, керуючи автомобілем без посвідчення водія, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на пішохода. 27-річного чоловіка з чисельними травмами госпіталізували в КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня». Медики оцінюють стан потерпілого як важкий. Транспортний засіб  поміщено на арештмайданчик.

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