До уваги жителів Кременецького району! Зміни в 1 черзі ГПВ

Через технічні причини, з 11.10.2024р. по 18.10.2024р для частини жителів району буде продовжено зміну черг погодинних вимкнень з 1 черги на 4 чергу .



Зміна черги стосуватиметься для споживачів, які проживають за адресою:

с.Чугалі, с.М.Зеблази, с.Рибча, с.В.Зеблази, с.Бонівка, с.Плоске, с.Катеринівка, м.Кременець (вул. Вишнівецька, вул. Климова, вул.Моргви, вул.Вербова, вул. М.Кривоноса, вул. Макова, вул.М.Грушевського, вул.І. Франка, вул.Грабівка, вул.Лящуки, вул.Переліски, вул.Сичівка 1, вул.Сичівка, 2,вул.Липовиця 1,вул.Липовиця 2



Просимо з розумінням поставитися до ситуації та відслідковувати свої вимкнення електроенергії на сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» .

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