Тернопільщина на Щиті зустрічатиме полеглого захисника Володимира Курила

На жаль, чорним крилом нас досягнула сумна звістка про смерть у горнилі війни нашого земляка, мешканця села Плотича – захисника України Володимира Миколайовича Курила, повідомляють у Білецькій громаді.

Солдат Володимир Миколайович Курило, 17 червня 1988 року народження, був оператором безпілотних літальних апаратів відділення безпілотних авіаційних комплексів військової частина А5181. Брав участь у здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Чернігівській області. Помер внаслідок хвороби, отриманої за час виконання військових обов’язків, 13 жовтня 2026 року.

У вівторок, 20 жовтня 2026 року, На щиті зустрічатимемо полеглого воїна.

Об 11:00 траурний кортеж вирушить із моргу у місті Тернополі. Закликаємо мешканців громади по змозі долучитися до супроводу у складі автоколони, яка почне формуватися о 10:30 біля моргу!

Орієнтовно об 11:20 траурний кортеж прибуде до села Біла, звідки через село Чистилів вирушить до села Плотича, де його зустріне похоронна процесія, яка проведе захисника по останній дорозі до рідної оселі.

Цього ж дня відбудеться Чин похорону воїна у церкві святого Димитрія Солунського орієнтовно о 12:00.

Закликаємо жителів громади відкласти свої справи, щоб зустріти воїна, який віддав найдорожче за кожного із нас! Віддаймо йому данину пам’яті, схилімо голови у молитві та скорботі.

Висловлюємо співчуття рідним, побратимам та всім близьким воїна Володимира. Це велика втрата для України, для нашої громади, для кожного із нас… Військовий чин Героя залишиться у пам’яті поколінь, а в нашому серці завжди горітиме добрий спомин і молитва за спокій його душі.

Вічна пам’ять та слава Герою! Неминуча відплата ворогам.