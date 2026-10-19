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У Тернополі призупинено ремонт дворів на чотирьох вулицях через припинення фінансування Держказначейством

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У Тернополі на чотирьох вулицях тимчасово призупинено ремонт дворів через припинення фінансування видатків місцевого бюджету Державною казначейською службою України, повідомляє міська рада.

Зокрема ремонті роботи прибудинкових територій призупинено за адресами:

  • вул. Героїв Крут, 4;
  • вул. Чумацька, 37–37а;
  • вул. Братів Бойчуків, 11;
  • вул. Володимира Великого, 5.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає пріоритетне фінансування оборонних потреб, виплат пенсій, заробітних плат і соціальної допомоги. Видатки на капітальні проєкти тимчасово обмежили через дефіцит коштів на єдиному казначейському рахунку.

Відновлення ремонтних робіт залежатиме від відновлення фінансування.

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