У Тернополі призупинено ремонт дворів на чотирьох вулицях через припинення фінансування Держказначейством
У Тернополі на чотирьох вулицях тимчасово призупинено ремонт дворів через припинення фінансування видатків місцевого бюджету Державною казначейською службою України, повідомляє міська рада.
Зокрема ремонті роботи прибудинкових територій призупинено за адресами:
- вул. Героїв Крут, 4;
- вул. Чумацька, 37–37а;
- вул. Братів Бойчуків, 11;
- вул. Володимира Великого, 5.
Нагадаємо, наприкінці вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає пріоритетне фінансування оборонних потреб, виплат пенсій, заробітних плат і соціальної допомоги. Видатки на капітальні проєкти тимчасово обмежили через дефіцит коштів на єдиному казначейському рахунку.
Відновлення ремонтних робіт залежатиме від відновлення фінансування.