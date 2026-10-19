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Тернопільщина втратила захисника Володимира Сеньківа

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19 вересня 2026 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в м.Миколаїв, відійшов у вічність мешканець Теребовлі старший сержант Сеньків Володимир Михайлович, 17 жовтня 1982 року народження, повідомляють у міській раді.

🪖23 вересня 2025 року Володимир Сеньків був мобілізований до лав Збройних сил України, ставши на захист рідної землі.

🙏Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира. Розділяємо біль непоправної втрати й схиляємо голови у скорботі. Нехай добрі спогади про нього живуть у серцях тих, хто його любив, цінував, знав, а Господь дасть рідним сили пережити важке випробування.

🕯️ Вічна та світла пам’ять!

Герої не вмирають! 💙💛

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