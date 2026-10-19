Тернопільщина втратила захисника Володимира Сеньківа

19 вересня 2026 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в м.Миколаїв, відійшов у вічність мешканець Теребовлі старший сержант Сеньків Володимир Михайлович, 17 жовтня 1982 року народження, повідомляють у міській раді.

23 вересня 2025 року Володимир Сеньків був мобілізований до лав Збройних сил України, ставши на захист рідної землі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира. Розділяємо біль непоправної втрати й схиляємо голови у скорботі. Нехай добрі спогади про нього живуть у серцях тих, хто його любив, цінував, знав, а Господь дасть рідним сили пережити важке випробування.

Вічна та світла пам’ять!

Герої не вмирають!