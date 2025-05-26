Тернопільщина у жалобі: помер поранений захисник Віктор Тур

Сумна звістка сколихнула Трибухівську громаду. Після тривалого лікування від важкого поранення помер стрілець-гранатометник, мешканець села Медведівці — Віктор Миколайович Тур.

48-річний воїн отримав поранення 12 січня цього року під час мінометного обстрілу на Покровському напрямку. Майже пів року лікарі боролися за його життя, рідні щодня молилися, а вся громада сподівалася на диво. Однак 25 травня серце Віктора зупинилося…

26 травня, орієнтовно в обідню пору, Герой востаннє повернеться додому. Траурний кортеж із тілом Захисника вирушить з Чорткова до Медведівців. Заплановані зупинки — біля пам’ятника «Борцям за волю України» в селі Трибухівці та біля монумента Христу-Спасителю в місті Бучач.

Про точний час зустрічі буде повідомлено додатково.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, побратимам та усім, хто знав і любив Віктора Миколайовича.

Світла пам’ять Герою.

Вічна шана і вдячність за мужність.