Тернополян закликають долучитися до плетіння маскувальних сіток для захисників

Громадська організація «Спільна справа та взаєморозуміння» разом із хабом «Готуємось разом» запрошують жителів Тернополя до волонтерської ініціативи — плетіння маскувальних сіток для українських воїнів.

Організатори звертаються до всіх небайдужих з проханням приєднатися до доброї справи на підтримку ЗСУ.

«Ваша допомога надзвичайно важлива. Кожен вузлик — це захист для наших бійців, кожна година волонтерства — це внесок у перемогу», — наголошують координатори.

📍 Плетіння відбувається щосереди та щонеділі з 10:00

📍 Адреса: м. Тернопіль (деталі повідомляються при реєстрації)

📞 Контактна особа: Наталія — 099 185 32 74

Організатори закликають не бути байдужими — разом ми сильніші, і разом можемо зробити більше для тих, хто сьогодні захищає наше мирне небо.