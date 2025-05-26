Тільки ДНК розвіяла надію: на війні загинув Олександр Голяка з Тернопільщини

Майже рік тривожної невідомості, щирих молитов і сподівань… І ось — страшна звістка, яка назавжди змінила життя родини та громади. Олександр Голяка, мешканець селища Нагірянка Чортківського району, героїчно загинув ще 25 серпня 2024 року, обороняючи Україну в бою поблизу населеного пункту Карлівка, що на Донеччині. Повідомляє Чортківська районна військова адміністрація.

Олександрові було лише 26 років…

Усі ці місяці він вважався зниклим безвісти. Лише 20 травня 2025 року, після проведення експертизи ДНК, з’явилося офіційне підтвердження його загибелі. Воїн назавжди залишиться в наших серцях як символ мужності, сили духу та любові до Батьківщини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Захисника.

Наш святий обов’язок — пам’ятати, якою ціною виборюється воля України.

Світла пам’ять і вічна слава Герою!

Нехай душа твоя, Олександре, знайде спокій у вічності.