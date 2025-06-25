Тернопільщина в жалобі: на війні загинув Герой – Олег Західний

Війна знову забрала життя захисника з Тернопільщини. Озернянська громада оплакує непоправну втрату — у бою за свободу та незалежність України загинув наш земляк, Олег Йосипович Західний, житель села Озерна.

Олег Західний народився 26 січня 1984 року. Його життя було сповнене любові до рідної землі, вірності обов’язку та готовності до самопожертви. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно надійшло підтвердження — 21 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка на Донеччині, Олег загинув смертю Героя.

Його відданість Україні, рішучість і незламність духу назавжди залишаться в памʼяті рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Він віддав найцінніше — своє життя — за наше мирне небо, за те, щоб майбутні покоління могли жити у вільній, сильній державі.

Озернянська громада висловлює щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого. Ми розділяємо ваш біль і разом з вами схиляємо голови перед світлою памʼяттю Героя.

Вічна памʼять та слава Олегу Західному.

Слава Героям, які боронять Україну до останнього подиху.