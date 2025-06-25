Приватний перевізник знову порушує договір: мешканці Росохача третій день без сполучення з Чортковом

У Чортківській громаді — чергове порушення умов договору з боку приватного перевізника. Автобус «Чортківського АТП-16142», який має обслуговувати маршрут «Чортків – Росохач», вже третій день не виходить на рейс. Через це мешканці села змушені самостійно шукати шляхи добирання до райцентру на роботу, в лікарню чи за іншими нагальними потребами.

❗️ Найбільш обурливим є те, що жодних офіційних листів, пояснень або повідомлень від перевізника до Чортківської міської ради не надходило. Це є прямим порушенням умов укладеного договору про пасажирські перевезення.

📌 Це не перший випадок недотримання зобов’язань:

Нагадаємо, 13 червня усі автобуси «Чортківського АТП-16142», що здійснюють перевезення в межах Чорткова, також не вийшли на маршрут без попередження. Такі дії ставлять під загрозу стабільне транспортне сполучення громади та свідчать про системне ігнорування перевізником договірних зобов’язань.

У Чортківській міській раді запевняють, що наразі готуються відповідні звернення до перевізника з вимогою пояснень та можливими подальшими юридичними діями щодо розірвання договору у разі повторних порушень.