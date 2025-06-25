До Білецької та Великоберезовицької громад з Тернополя курсуватиме лише маршрут №28 (колишній 8)

У межах співробітництва між Тернопільською міською радою та Білецькою і Великоберезовицькою громадами, з 25 червня збережено автобусне сполучення лише маршрутом №28 (раніше — №8). Він курсуватиме за звичним напрямком, забезпечуючи транспортний зв’язок із навколишніми селами. Повідомляє тернопільська міська рада.

Це рішення прийнято з урахуванням звернень громад та відповідно до укладених проєктів договорів про міжмуніципальне співробітництво.

‼️ Натомість маршрути №18, №31 та №50 (раніше — №5 та №5А) відтепер курсуватимуть виключно в межах міської громади, завершуючи рух на зупинці «Газопровід» і не виїжджатимуть за межі Тернополя.