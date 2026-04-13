Епідситуація на Тернопільщині: більшість хворих — діти

У Тернопільській області за останній тиждень зафіксовано 3543 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Показник захворюваності склав 347,9 випадків на 100 тисяч населення.

Як повідомляють у обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у період з 6 по 12 квітня кількість хворих на ГРВІ зменшилась на 0,7% у порівнянні з попереднім тижнем (3543 випадки проти 3567).

Серед усіх хворих 58% становлять діти (2056 осіб), з них школярі — 58,5% (1203 особи). Водночас відзначається незначне зростання захворюваності серед дітей (+0,7%) та зменшення серед школярів (-0,7%).

За звітний період госпіталізовано 94 особи, серед яких 47 дітей. Це на 11,3% менше, ніж тижнем раніше.

Випадків захворювання на COVID-19 за тиждень не зареєстровано (попереднього тижня — 1 випадок).

Також у вірусологічній лабораторії обстежили 29 осіб методом ПЛР. У 2 випадках (6,9%) підтверджено наявність вірусів, зокрема грипу А, парагрипу, аденовірусу, РС-вірусу та риновірусу.