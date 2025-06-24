Тернопільщина втратила молодого захисника Романа Юзву

На жаль, маємо сумну звістку з передової. Повідомляє голова Великогаївської громади Олег Кохман.

Поблизу населеного пункту Красне Перше Харківської області загинув наш земляк із Великих Гаїв – Роман Ігорович Юзва (23.02.1999 р.н.).

Роман був гідним сином рідної землі, справжнім воїном, який до останнього подиху боронив Батьківщину від російської агресії. Він віддав життя за мирне небо над Україною, за свободу, за кожного з нас.

Висловлюємо щирі співчуття матері Надії, батькові Ігореві, дружині Маріні, дочкам Ірині і Христині, братам і сестрам та усій родині.

Вічна памʼять!