Чортків’янин Максим Горбач — серед тих, хто наближає Перемогу

До Чортківської міської ради надійшов лист, який сповнений гордості, вдячності та щирих слів пошани. Лист надійшов від командування однієї з військових частин Збройних сил України – про нашого земляка, мужнього захисника України Максима Горбача.

Максим – житель Чорткова, який сьогодні боронить українську землю від російських загарбників, проходячи найгарячіші точки фронту.

🫡 У листі командир частини зазначає:

«Максим Горбач проходить через найзапекліші бої, проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований і, що найважливіше, небайдужий до майбутнього своєї країни. Рішучий, вольовий та відданий своїй справі – є гідним прикладом для наслідування. Любов до Батьківщини для нього – не лише слова, а свідома позиція громадянина.

Ви виховали надзвичайну людину. І ми щиро вдячні Вам за це. Саме такі люди наближають нашу спільну перемогу, дають віру у майбутнє і змушують пишатись тим, що ми є частиною однієї нації».

Ці слова – підтвердження того, що приклад Максима Горбача є джерелом гордості не лише для його рідних, а й для всієї Чортківської громади.

Його мужність, незламність і вірність присязі – це приклад справжнього Героя.

🙏 Дякуємо тобі, Максиме, за силу і відвагу! Дякуємо батькам за сина-патріота! Пишаємось і молимось за кожного з вас!

Разом – до Перемоги! 💙💛