У Тернополі з 25 червня нові маршрути з’єднають «Північний», ринок, кладовище та «Східний»

УТернополі з 25 червня оновлюється маршрутна мережа громадського транспорту: у місті почнуть курсувати чотири нові автобусні маршрути – №25, №39, №40 та №42. Ці зміни спрямовані на покращення транспортного сполучення між різними районами міста, зокрема «Північним» районом, вулицями Київською, Текстильною, а також на оптимізацію маршрутів до «Східного» масиву та міського кладовища.

Автобус №25 «Золотогірська – С. Бандери – Злуки»

Маршрут курсуватиме в реверсивному режимі разом із маршрутом №15, забезпечуючи пряме сполучення між вул. Золотогірською, проспектом Степана Бандери та проспектом Злуки. Він з’єднає мікрорайони «Сонячний» та «Східний».

Автобус №39 «Мікрорайон «Північний» – ринок»

Маршрут проходитиме через вулиці Київську, Мирона Тарнавського, Злуки, Збаразьку, Руську, Андрея Шептицького, Торговицю, Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова, Миколи Гоголя, Богдана Хмельницького, Збаразьку, Злуки, Мирона Тарнавського, вул. Київську (мікрорайон «Північний»), забезпечуючи зручне сполучення мікрорайону «Північний» із центральною частиною міста, ринком і автовокзалом.

Автобус №40 «Центр – міське кладовище (с. Підгороднє)»

Цей маршрут забезпечить регулярне і рівномірне сполучення між центром міста та міським кладовищем у селі Підгороднє, з відправками від зупинки «Кооперативний коледж» і від кладовища. Курсування – міське кладовище (с. Підгороднє), Сергія Короля, Івана Мазепи, Руська, Князя Василя Костянтина Острозького, Тараса Шевченка, Руська, Івана Мазепи, Сергія Короля, міське кладовище (с. Підгороднє).

Автобус №42 «Вул. Тролейбусна – центр – вул. Весела»

Нове сполучення поєднає район лікарні №3 з вулицями Максима Кривоноса, Володимира Винниченка, Миколи Карпенка, а також мікрорайон «Дружба» і центр міста із соціальними установами, такими як управління соціального захисту та Пенсійний фонд.

Оновлена маршрутна мережа офіційно стартує вже завтра, 25 червня, що зробить пересування Тернополем більш комфортним і зручним.