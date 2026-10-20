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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Андрія Гармановського

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🕯️ Козівська громада в жалобі, повідомляє селищний голова Сергій Добалюк.

Учора, 19 жовтня, перебуваючи на лікуванні у Козові, помер захисник України Гармановський Андрій Михайлович, 1971 року народження, житель села Маковисько.

🪖 Андрій Гармановський був мобілізований до лав Збройних Сил України у травні 2026 року.

Висловлюю щирі співчуття всім рідним і близьким померлого воїна.
Вічна та світла пам’ять!

Сьогодні орієнтовно о 14:00 кортеж із тілом військового прибуде до села Кальне, а звідти вирушить до села Маковисько.

Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати шану нашому Захиснику.

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