У ставку неподалік Чорткова знайшли тіло чоловіка

На Тернопільщині сталася ще одна смерть на воді.

Повідомлення про те, що у с. Шманьківці на Чортківщині ймовірно втопилася людина, надійшло у службу порятунку 14 липня близько 15:30.

Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, люди побачили на березі одяг та запідоздири лихо.

У ході проведення рятувальної операції, на території водойми знайшли тіло 69-річного чоловіка. На жаль, уже без ознак життя.

До слова, 13 липня на Тернопіллі втопилися ще ді людини.

“На жаль, часто люди не дослухаються до застережень, поводять себе надто безпечно: заходять у воду у стані алкогольного сп’яніння, пірнають, не знаючи глибин та рельєфу дна, заходять у воду, не вміючи плавати. Як наслідок – втрачені людські життя”, – кажуть рятувальники.