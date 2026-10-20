Масштабна ДТП на Тернопільщині: травмувалися 11 людей, серед них троє дітей

На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох автомобілів травми отримали 11 людей, серед них троє неповнолітніх. Після удару один із автомобілів загорівся.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 жовтня близько 08:18 на автодорозі Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль неподалік села Гончарівка Чортківського району.

За попередніми даними поліції, водій автомобіля Peugeot Partner, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Opel Corsa.

Після зіткнення Opel Corsa загорівся. Рятувальники ліквідували пожежу.

Унаслідок аварії травми отримали водій Peugeot Partner і четверо його пасажирів, серед яких 16-річний хлопець. Також постраждали водій Opel Corsa та п’ятеро його пасажирів, зокрема діти віком 7 і 8 років.

Усіх 11 потерпілих доправили до медичних закладів.

На місці ДТП працюють слідчі поліції та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.