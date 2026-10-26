Тривалий час вважався безвісти зниклим: додому повертається захисник Роман Булковський з Тернопільщини

Чорна звістка для Скориківської громади-підтверджено загибель Героя, якого вважали безвісти зниклим З глибоким сумом сповіщаємо, що страшна подорож невідомості завершилася найгіршою звісткою. На щиті,до рідного дому, повертається наш земляк-БУЛКОВСЬКИЙ Роман Степанович, 02.04.1974 р.н.,із села Лисичинці. Тривалий час Роман вважався безвісти зниклим. До останнього в серцях рідних, близьких та всієї громади жила надія. Проте, за результатами ДНК-експертизи, стало відомо, що Герой загинув 15.02.2025р. виконуючи бойове завдання на Донеччині. Наш Захисник боровся за Україну з 2023 року та віддав своє життя у бою за волю, незалежність та цілісність рідної Землі, захищаючи нас від російського агресора.

Громадо, завтра, 27 жовтня, зустрічаємо загиблого Героя Романа Булковського:

– о 12:00 год. в с-щі Підволочиськ

– о 12:30 год. в с. Скорики

Далі, кортеж буде рухатися селами: Медин, Гнилички, Нове Село, Сухівці, Шельпаки до рідного дому загиблого в с. Лисичинці.

Просимо вийти та з молитвою і честю зустріти нашого полеглого Захисника

Похорон у середу, 28 жовтня.

Не існує слів, які б полегшили біль родини, яка так довго жила надією і отримала таку страшну звістку.

Уся родино Романа, друзі, побратими та всі, хто знав Захисника – прийміть наші щирі та глибокі співчуття. Нехай Господь дасть вам сили витримати це важке випробування.

Низький уклін та вічна пам’ять Герою України