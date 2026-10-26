Тривалий час вважався безвісти зниклим: додому повертається захисник Роман Булковський з Тернопільщини
Чорна звістка для Скориківської громади-підтверджено загибель Героя, якого вважали безвісти зниклимЗ глибоким сумом сповіщаємо, що страшна подорож невідомості завершилася найгіршою звісткою.
На щиті,до рідного дому, повертається наш земляк-БУЛКОВСЬКИЙ Роман Степанович, 02.04.1974 р.н.,із села Лисичинці.
Тривалий час Роман вважався безвісти зниклим. До останнього в серцях рідних, близьких та всієї громади жила надія.
Проте, за результатами ДНК-експертизи, стало відомо, що Герой загинув 15.02.2025р. виконуючи бойове завдання на Донеччині. Наш Захисник боровся за Україну з 2023 року та віддав своє життя у бою за волю, незалежність та цілісність рідної Землі, захищаючи нас від російського агресора.
Низький уклін та вічна пам’ять Герою України