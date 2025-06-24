Тернопільщина втратила захисника Петра Онищука

Трагічна звістка надійшла у Шумську громаду. Повідомляє міський голова Вадим Боярський.

Відійшов у вічність захисник України – наш земляк, житель села Залісці – Онищук Петро Степанович, 1969 року народження.

Він самовіддано захищав рідну землю від ворога. Мріяв про перемогу і повернення додому, до сім’ї. На жаль, раптова смерть перекреслила усі плани на майбутнє. Серце Героя перестало битись 23 червня 2025 року на Харківщині.



Петро Онищук був мобілізований до лав Збройних Сил України та служив інспектором прикордонної служби 2 категорії – водієм третьої групи мінометів відділення вогневої підтримки.

Понад рік солдат Петро Онищук гідно виконував свій військовий обов’язок. Він був відважним воїном, вірним побратимом, хорошим сім’янином, люблячим дідусем та завжди добрим та щирим з усіма.

Висловлюємо щирі співчуття родині померлого.

Вічна пам’ять та слава відважному захисникові України!