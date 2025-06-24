Дніпро зазнав найбільших руйнувань за весь час війни: десятки поранених і загиблих

Дніпро пережив один із наймасштабніших ударів з початку повномасштабної війни: місто оголошує день жалоби

Станом на 17:45 24 червня у Дніпрі тривають роботи з ліквідації наслідків масованого ракетного обстрілу, внаслідок якого зазнали руйнувань десятки об’єктів житлової, соціальної та інфраструктурної сфери. За словами міського голови Бориса Філатова, це — безпрецедентна кількість пошкоджень, яку місто не переживало з початку повномасштабної агресії росії.

Руйнування величезні:

У житловому секторі зруйновано майже 50 багатоповерхівок, понад 2 000 вікон вибито, в окремих будинках пошкоджено дахи.

У приватному секторі лише в одному районі — Новокодацькому — зафіксовано близько 400 звернень про пошкодження, і кількість зростає.

Постраждали понад 40 навчальних закладів — школи, гімназії, дитсадки, музичні школи, ПТУ.

Пошкоджено 8 медичних закладів, зокрема лікарні, амбулаторії та стоматполіклініку.

Інфраструктурні збитки:

У транспортній системі — уражено 3 трамваї, пошкоджено контактну мережу, диспетчерські та ремонтні майстерні, зруйновано покрівлю одного з депо.

Постраждали об’єкти критичної інфраструктури: Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 котелень, управління соцзахисту, церква Петра і Павла, органна зала, Льодова Арена, АЗС, виправна колонія, будівлі хлібзаводу, промислових підприємств, райадміністрацій, держказначейства.

Людські втрати

На жаль, серед мирного населення є значні жертви: понад 150 поранених та дев’ятеро загиблих. У місті оголошено день жалоби за кожним загиблим.

Влада закликає до розуміння

Міський голова просить містян не панікувати та зберігати витримку:

«Я розумію ваш гнів, розпач та загальний емоційний стан. Але, будь ласка, не треба слати прокльони стосовно того, що “неможливо нікуди додзвонитися”. Усі служби працюють. Ви самі бачите, що коїться навколо».

У постраждалих районах розгорнуто намети для збору заявок, працюють рятувальники, поліція, комунальні служби, приймаються звернення також через коментарі в офіційних каналах міської влади.

Допомога, згуртованість і терпіння — головне сьогодні для міста, яке тримається попри страшні випробування.