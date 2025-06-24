У Тернополі на тротуарі водій збив малюка

24 червня близько 16:15 на вулиці Максима Кривоноса водій Ford Transit Connect, рухаючись по пішохідному тротуару, збив 5-річного хлопчика, який катався на біговелі. Дитина перебувала разом з мамою та дідусем. Потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Водій був попередньо тверезий, триває слідство.

📢 Поліція просить відгукнутися очевидців ДТП, а також водіїв, які могли зафіксувати подію на відеореєстратор.

📞 Якщо ви стали свідком або володієте відео з місця події, звертайтеся:

102

(0352) 27-11-70 — чергова частина Тернопільського районного управління поліції

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